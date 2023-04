Stiri pe aceeasi tema

- „Ținutul Manastirilor din Bucovina" este marele caștigator al premiului „Destinația Anului 2023 in Romania", in cadrul galei care a avut loc joi seara, la Palatul Culturii din Iași. Premiul pentru județul Suceava a fost primit de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava ...

- • Facultati de prestigiu din America – interesate sa acorde burse finalistilor din categoria Dean’ s List, intre care se afla si o eleva a Colegiului National „Mihai Viteazul” • Impresionat de performante, moderatorul competiþiei internationale a cerut… pasaport pentru Romania! Luiza Radulescu Pintilie…

- David Popovici a castigat duminica a sasea medalie de aur la Campionatul National de inot pentru seniori, tineret si junior. Competitia s-a desfasurat la Otopeni, scrie europafm.ro. Tanarul de 18 ani s-a impus in proba de 100 de metri fluture: „A fost foarte greu, a fost greu, imi ard picioarele rau…

- Competitia „Destinatia anului 2023" a intrat pe ultima suta de metri: astazi este ultima zi de vot, iar Iasul concureaza in cadrul a patru sectiuni, dupa ce anul trecut a castigat marele premiu. Cei care vor sa voteze o pot face la https://www.destinatiaanului.ro/voteaza-destinatia-2023/, sustinand…

- Noemi Onucu, colaboratoare a Operei Nationale Romane din Iasi, se anunta a fi o viitoare stea a scenei lirice internationale. La numai 17 ani, Noemi, care este eleva in clasa a XI-a la Colegiul National de Arta „Octav Bancila" din Iasi, a obtinut distinctii importante in Italia. Tanara soprana a cucerit…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei, in parteneriat cu Asociația de Dezvoltare pentru Romania, invita publicul la un dublu eveniment sub genericul „Drumul Basarabiei spre casa”, pentru a marca implinirea a 105 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Astfel, in perioada…

- Ministerul Transporturilor a finalizat proiectul Podului peste Prut de la Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova. Documentatia tehnica urmeaza sa fie acum transmisa Guvernului pentru aprobare. Podul peste Prut, care va fi construit la Ungheni, in judetul Iasi, face parte din Proiectul Autostrazii…