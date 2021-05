Stiri pe aceeasi tema

- Emoțiile au atins cote maxime in ediția 39 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, atunci cand Florin Dumitrescu a decis sa foloseasca una dintre amuletele descoperite in bomba pe care a deschis-o in ediția anterioara.

- In ediția 38 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, la scurt timp dupa inceperea celui de-al optulea battle, Sorin Bontea a ales sa foloseasca o amuleta puternica impotriva rivalilor sai.

- Catalin Scarlatescu a ales sa foloseasca o amuleta puternica impotriva lui Florin Dumitrescu, in ediția 37 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Ce juriu special degusta farfuriile concurenților?

- Seara de duminica a adus la Chefi la cuțite un prim caștig in echipa albastra, condusa de chef Florin Dumitrescu: ”Ma bucur foarte mult pentru echipa albastra, pentru ca am reușit sa caștigam pentru...

- Sorin Bontea a apasat butonul roșu și a anunțat ce amuleta puternica alege sa foloseasca impotriva lui Catalin Scarlatescu și a lui Florin Dumitrescu, in ediția 34 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

- Surpriza de proporții in ediția 33 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”! Florin Dumitrescu a decis sa foloseasca o amuleta suprema ca sa faca schimb de concurenți cu echipa mov, condusa de Catalin Scarlatescu.

- Dupa scandalul care a izbucnit intre Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu din cauza probei de indemanare, acum, juratul și-a folosit amuleta pe echipa albastra. Concurenții, șocați de ce presupune amuleta lui Catalin Scarlatescu, au ramas fara cuvinte la vestea ca nu ar mai putea gati.

- Concurenții celor trei echipe din ediția 32 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” se pregateau de gatit pentru proba atunci cand Catalin Scarlatescu a decis sa foloseasca o amuleta!