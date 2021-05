Competenţele de la BAC, echivalate şi anul acesta Guvernul a adoptat miercuri ordonanta de urgenta care prevede, intre altele, echivalarea probelor de competente la examenul de Bacalaureat 2021. Este pentru al doilea an consecutiv in care, din cauza pandemiei, se recurge la inlocuirea probelor orale de competente prin echivalarea lor cu mediile pe care elevii le-au avut la materiile respective in timpul celor patru ani de liceu. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

