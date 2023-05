Stiri pe aceeasi tema

- Romania va mai primi aproape 30 de milioane de euro de la Comisia Europeana pentru spijinirea fermierilor afectati de importurile de cereale ieftine din Ucraina, a anuntat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. „Astazi am primit proiectul de regulament al Uniunii Europene.…

- OFICIAL| Romania oprește importul de cereale din Ucraina: Primim despagubiri de 30 de milioane de euro OFICIAL| Romania oprește importul de cereale din Ucraina: Primim despagubiri de 30 de milioane de euro Comisia Europeana a decis activarea clauzei de salvardare pentru Romania, Polonia, Ungaria, Slovacia…

- Comisia Europeana a anuntat ca Polonia, Ungaria, Slovacia si Bulgaria vor renunta la masurile unilaterale pe care le-au luat din cauza importurilor de cereale din Ucraina, urmand sa vina imediat cu masuri comune pentru toate cele cinci state, inclusiv pentru Romania, a declarat Petre Daea.

- Comisia Europeana a anuntat, vineri seara, ca Polonia, Ungaria, Slovacia si Bulgaria vor renunta la masurile unilaterale pe care le-au luat din cauza importurilor de cereale din Ucraina, urmand sa vina imediat cu masuri comune pentru toate cele cinci state, inclusiv pentru Romania, a declarat pentru…

- Decizia Guvernului de la Budapesta de a interzice importurile de cereale si oleaginoase din Ucraina nu-i mulțumește pe producatorii de cereale si nutret. Aceștia atrag atenția ca restrictiile se vor repercuta asupra producatorilor de nutret si utilizatorilor industriali din Ungaria. „Nu suntem de acord…

- Comisia Europeana pregateste un nou sprijin financiar pentru cinci tari afectate de afluxul produselor agricole din Ucraina. Este vorba despre un ajutor de 100 de milioane de euro, bani care vor ajunge in Polonia, Ungaria, Slovacia, Romania si Bulgaria.

- Romania ar putea obține in plus in jur de 15 milioane de euro pentru a veni in sprijinul agriculturilor afectați de importurile ieftine de cereale din Ucraina, informeaza Rador.Conform unor surse oficiale de la Bruxelles, Comisia Europeana a vorbit despre o suma suplimentara de 75 de milioane de…

- Uniunea Europeana activeaza o rezerva de criza pentru fermierii din trei țari estice, care au fost afectate de creșterea exporturilor de cereale din Ucraina, ceea ce a dus la scaderea prețurilor locale. Comisia Europeana va aloca 56 de milioane de euro pentru Romania, Bulgaria și Polonia, a declarat…