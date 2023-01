Stiri pe aceeasi tema

- Masura compensarii pretului la carburanti va fi suspendata din ianuarie 2023, insa ar putea fi aplicata din nou daca preturile vor depasi puterea de cumparare, declara premierul Nicolae Ciuca.

- Guvernul va elimina compensarea de 50 de bani pe litru, in cazul benzinei și al motorinei, incepand din prima zi a noului an. Practic, asta inseamna ca prețul platit pentru fiecare litru de benzina sau de motorina va crește cu circa 50 de bani. Creșterea ar putea sa fie mai mica de 50 de bani/litru,…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat ca Guvernul va decide dupa 20 decembrie daca va mai acorda subventia la carburanti, urmand ca pana atunci sa fie facuta o analiza la anticipatia de pret pe piata combustibililor. Citește și: Fostul prefect de Argeș, Catalin Teodorescu, achitat definitiv…

- Guvernul ar putea prelungi compensarea pretului la carburanti pana la finalul lunii martie, potrivit unor surse guvernamentale. Pentru fiecare litru de benzina si motorina, soferii vor plati cu 50 de bani mai putin pana la inceputul primaverii.Intre timp, la pompa, continua ieftinirile. Ieri, un litru…

