Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere faptul ca: – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati…

- RECALCULAREA FACTURILOR la gaze și energie: Ce categorie de romani va beneficia. Anunțul facut de oficialii ANRE RECALCULAREA FACTURILOR la gaze și energie: Ce categorie de romani va beneficia. Anunțul facut de oficialii ANRE Conform unui anunț facut de oficialii de la ANRE, in luna decembrie va incepe…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Puse in situația de a suporta, cel puțin inițial, din banii proprii masurile de sprijin pentru consumatori in aceasta iarna – plafonarea prețului și compensarea facturilor, decise de Guvern, companiile din energie ajung in situația sa se imprumute la banci pentru a putea continua…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a declarat vineri ca Ministerul Muncii a primit la rectificarea bugetara suma de 2,7 miliarde lei pentru pensii, salarii si alocatii, plus 269 milioane lei pentru compensarea facturilor de energie. Suma este mai mare decat cea anuntata in cele doua proiecte de rectificare…

- Haosul din piața energetica a fost provocat de faptul ca guvernul a adoptat reglementarile privind compensarea parțiala a consumului și plafonarea tarifelor, dar nu a publicat și normele de aplicare. Acest lucru, a afirmat vicepreședintelui ANRE Zoltan Nagy-Bege, ar fi trebuit sa se intample in cel…

- Parlamentul va dezbate, in plen, miercuri, aprobarea plafonarii prețurilor la energie și gaze și compensarea facturilor. Saptamana trecuta, Senatul a discutat și a aprobat proiectul intr-o singura zi, astfel ca schema de sprijin pentru consumatorii casnici și firme a ajuns acum pe ordinea de zi a deputaților. …

- Ultima forma a OUG 118/2021, votata in Senat si aflata in dezbatere la Camera Deputatilor, prin care se doreste compensarea facturilor la utilitati, ar putea duce la cresteri de pret sau chiar lipsa de energie, au transmis, joi, reprezentantii Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER).

- Furnizorii de energie avertizeaza: Masurile luate de autoritati pentru compensarea facturilor ar putea determina noi scumpiri Ultima forma a OUG 118/2021 votata in Senat si aflata in dezbatere la Camera Deputatilor, prin care se doreste compensarea facturilor la utilitati, ar putea duce la cresteri…