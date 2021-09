Compensarea facturilor la energie și gaze, de la 1 noiembrie. 10 milioane de români vor beneficia de ajutor Premierul Florin Cițu a anunțat joi, 23 septembrie, ca de la 1 noiembrie se va aplica compensarea facturilor la energie si gaze. Masura vine atat pentru consumatorul casnic, cat si pentru cel non-casnic, deoarece trebuie avute in vedere si IMM-urile si companiile mici, a completat Cițu. “In acest moment, vreau sa ma asigur ca ceea ce facem pe partea de compensare o sa fie rapid, simplu si sa nu implice foarte mult consumatorul. Si aici vreau sa fie foarte clar, vorbesc de consumatorul casnic si noncasnic. Pentru ca e vorba si de IMM-uri si de companii mici, care nu au aceeasi putere de negociere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

