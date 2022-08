Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Fiscal apreciaza ca deficitul bugetar al Romaniei ar putea ajunge la 7% din Produsul Intern Brut (PIB), peste nivelul de 5,84% asumat de Guvern in acest an.Organismul consultativ condus de catre Daniel Daianu estimeaza existența unui gol de venituri de 9 miliarde de lei și a unor cheltuieli…

- Șeful CA al Alro Slatina: Schema de compensare a facturilor la energie este o frauda colosala. Banii se duc la intermediari Schema de compensare a facturilor la energie este o “frauda… de dimensiuni colosale” considera presedintele Consiliului de Administratie al Alro Slatina, Marian Nastase, care acuza…

- Valoarea totala solicitata de catre furnizorii de energie pentru decontare de la Ministerul Energiei este de aproape 1,35 miliarde de lei, arata datele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), publicate joi, informeaza AGERPRES . Astfel, situatia cererilor de decontare arata ca, in perioada…

- Furnizorii de energie electrica ar trebui sa oferteze clientilor contracte cu decontare orara, astfel incat, sa poata, in momentele in care preturile sunt mici, sa faca stocare de energie si sa o utilizeze in momentul in care preturile sunt mari, a afirmat Dumitru Chirita, presedintele ANRE.

- Unii furnizori de energie si-au crescut artificial preturile, pentru a cere mai multi bani de la bugetul de stat prin mecanismul de plafonare si compensare a facturilor, potrivit unui document al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), citat de Agerpres. „In cadrul verificarilor realizate…