Compensarea de 50 de bani la preţul carburanţilor s-ar putea prelungi Coalitia de guvernare ar fi ajuns la un acord privind prelungirea cu trei luni a compensarii cu 50 de bani la pretul carburantilor, sustin surse de presa. Discutiile purtate ieri de liderii partidelor aflate la putere au avut loc in contextul in care PNL propusese ca masura sa fie mentinuta, insa doar pentru motorina, nu si pentru benzina. Potrivit redactorului RRA, Andrei Serban, PSD nu a sustinut aceasta varianta, considerand-o discriminatorie. La randul sau, UDMR a sustinut ca bugetul de stat permite compensarea chiar pana la primavara. In cele trei luni de aplicare a reducerii cu 50 de bani… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

