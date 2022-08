Stiri pe aceeasi tema

- Compensarea la pompa cu 50 de bani a prețurilor la carburanți va continua pe intreaga perioada anunțata, pana la sfarșitul lunii septembrie, urmand ca la finalul analizei sa fie luate noi decizii, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului Dan Carbunaru

- Inflatia din zona euro a atins un nou record in iunie, de 8,6- comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, chiar inainte de prima crestere a ratei dobanzii a Bancii Centrale Europene (BCE) in ultimii 11 ani, potrivit datelor biroului european de statistica Eurostat, transmite CNBC. Analistii intervievati…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind reducerea prețurilor la benzina și motorina cu 50 de bani. Ministrul Energiei a spus ca Ordonanta intra in vigoare in aceasta noapte. „Ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vad in piata companii care o aplica“, a mai spus ministrul Virgil Popescu.…

- Executivul a aprobat joi ordonanța de urgența pentru aplicarea reducerii de 50 de bani la prețurile la carburanți – 25 de bani vor fi suportați de catre bugetul de stat, iar 25 de bani vor fi o reducere comerciala. „Azi s-a aprobat OUG. Vorbim de o reducere de 50 de bani – 25 de bani […] Articolul Guvernul…

- Totodata, „PSD subliniaza ca orice intarziere a unei decizii din partea Executivului in aceasta privinta afecteaza grav atat economia nationala, cat si puterea de cumparare a cetatenilor. Din momentul in care Ministerul Energiei a primit sarcina de a prezenta o solutie de legiferare, preturile la carburanti…

- Soferii au inceput protestul in urma cu cateva zile si spun ca vor continua in acest fel si in urmatoarea perioada. Astfel de actiuni au loc in mai multe orase ale Romaniei. Soferii romani au ajuns la limita exasperarii dupa ce preturile la motorina si la benzina premium au depasit pragul de 9 lei pe…

- „PSD si PNL au respins solicitarea USR desi proiectul i-ar ajuta pe romani sa faca fata scumpirii preturilor la carburanti prin reducerea TVA de la 19% la 5%. Statul este principalul beneficiar de pe urma acestor cresteri de preturi. In primele 5 luni ale anului, statul a incasat in plus din TVA aproximativ…

- Bancile si energia platesc 1,1 mld. euro in iunie sub forma de dividende din profiturile exceptionale pe 2021. Cresterea exploziva a preturilor la energie si majorarea Robor au dublat profiturile firmelor de energie si le-au majorat substantial pe cele ale bancilor, care platesc dividende record.…