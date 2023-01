Stiri pe aceeasi tema

- Carburanții s-au scumpit in prima zi din 2023, dupa ce Guvernul a decis sa nu mai aplice compensarea cu 50 de bani. Astfel, prețul benzinei a crescut cu 36 de bani. Cel mai ieftin litru de benzina standard costa in Romania 6,29 lei. De asemenea, prețul benzinei premium a crescut la 6,75 lei pe litru.…

- Carburanții s-au scumpit in prima zi din 2023, dupa ce Guvernul a decis sa nu se mai aplice compensare de 50 de bani, in urma ieftinirii prețului carburantului din ultima perioada. Cu toate acestea, scumpirea carburanților a fost mai redusa. Benzina s-a scumpit cu 36 de bani pe litru. Conform Plinul.ro,…

- Cel mai mic preț la stațiile Petrom din Capitala este, potrivit agregatorului peco.ro, de 6.30 de bani/litru de benzina și 7,49 de lei/litru de motorina, cu 36 și, respectiv, 38 de bani mai mult decat pe 31 decembrie. Singurul mare lanț de benzinarii care nu a majorat inca prețurile este Lukoil. Majorarea…

- Compensarea de 50 de bani per litru de carburant, suspendata de Guvern de la 1 ianuarie, ceea ce inseamna ca, de duminica, vom plati prețul intreg la pompa. Informația a fost anunțata oficial de premierul Nicolae Ciuca, la inceputul ședinței de guvern de astazi, scrie europafm.ro. Pana acum, statul…

- Executivul urmeaza sa renunțe la compensarea de 50 de bani pe litru de carburant, deoarece prețurile la benzina și motorina sunt in scadere. „Prețurile sunt in scadere și sunt stabilizate, deci compensarea nu prea iși mai are rostul”, au declarat pentru Mediafax surse politice. Potrivit surselor citate,…

- Carburanții s-au ieftinit! Așadar, carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.71 lei/l și 8.20 lei/l. Unul dintre liderii pieței de distribuție a carburanților, a scazut azi prețurile cu 15 bani pe litru, și la benzina și la motorina, o mișcare de preț de o…

- Guvernantii se gandesc sa prelungeasca compensarea de 50 de bani la carburanti cu inca trei luni, spun surse guvernamentale. Acest lucru ar insemna ca reducerea la carburanti sa se prelungeasca din ianuarie pana in martie 2003. Masura expira deocamdata la sfarsitul lunii decembrie. Pretul carburanților…

- Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.98 lei/l și 9.05 lei/l. Preturile carburantilor afisate includ reducerea de 50 de bani/litru, reducere evidentiata pe bonul fiscal aferent tranzactiei.Prețurile carburanților in Cluj-Napoca, 31 octombrie 2022PETROM:…