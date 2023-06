Am auzit cu toții pe cineva spunand "pur și simplu astrele nu s-au aliniat pentru noi" cel puțin o data in viața noastra. Ei bine, acesta este de fapt intregul mister din spatele compatibilitații astrologice: cand și de ce astrele se aliniaza sau nu se aliniaza pentru unii oameni.Ramura astrologiei numita sinastrie (sau astrologie de compatibilitate) se ocupa de relații.Aceasta implica compararea harților natale a doua persoane pentru a determina și prognoza cat de bine se vor ințelege intr-o relație.Astrologii deseneaza o diagrama compusa in care, practic, compara harțile natale ale ambelor parți…