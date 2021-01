Stiri pe aceeasi tema

- ​​Comparatoarele de tarife pentru ofertele furnizorilor de gaze naturale și energie electrica sunt acum disponibile și pe pagina web a autoritații de concurența, www.consiliulconcuretei.ro. În contextul liberalizarii pieței de energie electrica, comparatorul de tarife realizat de Autoritatea Naționala…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat miercuri ca infiinteaza un call-center dedicat procesului de schimbare a furnizorului de energie electrica si gaze naturale, avand in vedere liberalizarea pietei de energie electrica incepand cu data de 1 ianuarie 2021. In…

- 1 ianuarie a adus și liberalizarea completa a pieței de electricitate. Asta inseamna ca romanii nu mai platesc preturi stabilitate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE). Consumatorii casnici sunt sfatuiți sa compare ofertele și sa aleaga in consecința. Cei sase milioane de consumatori…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a majorat tarifele de distributie practicate de filialele Electrica cu valori cuprinse intre 2,8% si 6,5%, de la 1 ianuarie 2021, potrivit unui comunicat al companiei, remis, luni Bursei de Valori Bucuresti. Astfel, pentru zona Transilvania…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat cu 6,6 milioane lei 11 producatori si furnizori, in urma unor investigatii pe pietele angro de energie electrica si gaze naturale.Sumele aferente sanctiunilor aplicate de ANRE se constituite integral ca venit la bugetul…