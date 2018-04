Comparativ Volkswagen Arteon vs Kia Stinger 2018! 2.0 TFSI vs 3.3 TGDI

Stiri pe aceeasi tema

- Timpul de primavara i a scos din case constantenii care au iesi la o plimbare. De la mic la mare au ales sa se bucure de soarele darnic. Iar locul preferat pentru promenada este faleza Cazinoului. In aceasta amiaza, sute de persoane au ales sa se bucure de soarele de primavara in zona istorica a muncipiului…

- In Capitala incepe marea curatenie de primavara. Primarul general interimar, Silvia Radu, a aprobat un plan de actiuni privind salubrizarea si amenajarea teritoriului, care urmeaza a fi realizat pana pe 6 aprilie.

- Luna martie aduce vești excelente, caci multe dintre zodii se vor imboți spectaculos, potrivit previziunilor facute de horoscopul din 2018! O sa cada bani din cer pentru anumiți nativi!Astrele au decis care sunt semnele zodiacale ce vor da marea lovitura și vor primi bani mulți in

- Chiar daca acum ai un job stabil, bine platit, pe masura calificarilor si aptitudinilor tale, nu astepta sa iesi la pensie de la acest loc de munca. Cum piata fortei de munca este una intr-o continua schimbare, fiind...

- Dupa ședința PSD, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea a facut primele anunțuri cu privire la cei care raman sau pleaca din Guvern. Pe langa acest aspect, liderul PSD susține ca la urmatorul Congres al partidului va propune și schimbari in structura acestuia.

- In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, OPINIA prezinta, in editia sa electronica, un ciclu de emisiuni sub titlul „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE”, care isi propune sa aduca in atentia publicului personalitatile, momentele si simbolurile care au stat la temelia realizarii Marii Uniri…

- Ingvar Kamprad era unul dintre cei mai bogati oameni ai planetei gratie imperiului sau de mobila pentru toate buzunarele si usor de asamblat. Decesul sau, survenit in urma cu cateva saptamani, a lasat fara stapan o avere de 54 de miliarde de euro care va ajunge in mare parte la o fundatie germana. Omul…

- Sofia Vicoveanca este o doamna eleganta, pasnica si diplomata. Artista de muzica folclorica are mare grija sa nu deranjeze oamenii din jurul ei, dar dragostea ei pentru animale i-a creat neplaceri in urma cu cateva zile. Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Vocea calda,…