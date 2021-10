COMPARAȚIE SURPRIZĂ: Românii plătesc MAI PUȚIN decât cetățenii Ungariei pe un coș de strictă necesitate Romanii platesc mai puțin pe un coș de cumparaturi de stricta necesitate. Revista de stiri economice G7 a analizat preturile practicate de un cunoscut lant de supermarketuri prezent in Ungaria si in Romania. Concluziile trase au fost ca romanii platesc mai puțin la cumparaturi decat vecinii lor. "Cu 5% mai ieftin in Romania Dupa ce s-au comparat preturile din retelele Lidl din cele doua tari, s-a comparat valoarea cosurilor de consum create in acest fel cu salariile medii disponibile in fiecare tara. „Din grafic reiese ca majoritatea produselor sunt mai ieftine in Romania, dar oarecum surprinzator,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Marian Rasaliu a vorbit in cadrul unei conferințe de presa despre tripla criza pe care o parcurge Romania: criza sanitara, criza economica și criza politica. „Țara noastra se afla, deși se știa de iminența valului 4, in plina criza sanitara. Nu mai sunt locuri libere la ATI. In cursul…

- Consulatul General al Ungariei la Cluj-Napoca a anunțat pe pagina sa de socializare ca persoanele care merg din Romania in Ungaria nu vor fi supus carantinei. De ieri, Romania a intrat in zona roșie. Oficialii din țara vecina au explicat, in schimb, ca Ungaria nu folosește același sistem ca și țara…

- Comparativ cu alte țari din Europa, românii platesc sume echilibrate pentru construcții și pentru serviciile de întreținere a casei. Totuși, sunt și servicii unde aceștia trebuie sa scoata mai mult din buzunar decât cetațenii altor țari, precum Ungaria, unde salariul minim pe economie…

- Cetatenii de rand sunt cei care sufera primii din cauza crizei politice pe care o traverseaza tara noastra. Inflatia ridicata isi pune amprenta asupra nivelului de trai al romanilor. Dezastrul de la raft, unde preturile au bubuit, este oficial: Eurostat a comunicat o statistica ingrijoratoare. Inflatia…

- Este aglomerat la frontiera cu Ungaria vineri dimineata, iar la vama Nadlac II se asteapta cel putin o ora pentru verificarea documentelor si tranzitare. Conform aplicatiei online de monitorizare a traficului la frontiere, de pe site-ul Politiei de Frontiera, la Nadlac II se asteapta 60 de minute pe…

- Punctele de frontiera spre Ungaria inregistreaza un numar foarte mare de calatori si mijloace de transport care se prezinta pentru verificarile la frontiera pe sensul de iesire din tara. La vama Nadlac II se asteapta cel putin o ora pentru verificarea documentelor si tranzitare, desi a fost suplimentat…

- Prețul locuințelor din Romania a crescut mult mai puțin decat in țarile din Europa Centrala și de Est, țari cu care ne comparam in mod uzual, susține Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al BNR. Conform acestuia, prețul mediu al unei locuințe a crescut in ultimii cinci ani cu 28.4% in…

- Romania se afla alaturi de bulgari și turci la coada salariior in Europa. De asemenea, platim mai mult pentru kilogramul de carne, de lapte, branza și oua decat polonezii sau muntenegrenii. Prețurile de la noi le depașesc pe cele din Lituania, Cehia, Ungaria și inca alte cateva state, arata datelor…