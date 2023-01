Comparație între un computer din 1969 și un IPhone 11 Pentru o perspectiva tehnologica: computerul de ghidare Apollo (ACG) al Apollo 11, utilizat pentru calculele necesare aterizarii pe Luna din 1969 Comparativ cu ACG: un calculator TI-73 are o putere de procesare de 140 ori mai mare un iPhone 11 (din 2019) are o putere de procesare de 100.000 de ori mai mare și o memorie mai mare de 7.000.000 de ori. The post Comparație intre un computer din 1969 și un IPhone 11 appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

