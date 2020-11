Comparație între programele de guvernare PNL, PSD și USR-PLUS: Cum arată investițiile în viziunea celor trei partide Când vine vorba despre investiții, toate partidele promit cam aceleași lucruri- drum, spital, școala, sprijin pentru afaceri-, însa modul de prezentare a acestora în programele de guvernare sunt diferite. Am rasfoit sutele de pagini din programele de guvernare ale PNL, PSD și USR-PLUS, pentru a vedea cât de mult interes prezinta investițiile pentru fiecare dintre aceste partide și cum vor sa cheltuiasca banul public pentru dezvoltarea economica. Pe hârtie, programele PNL și PSD sunt cele mai generoase, cu multe cifre în dreptul investițiilor publice și multe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a sustinut, joi, ca programul de guvernare propus de PNL nu ofera "niciun raspuns" la criza sanitara si economica, educatia ramane "in bezna", majorarea punctului de pensie este, "de fapt, o taiere" si nu precizeaza nicaieri ca nu vor creste taxele. "Programul…

- PNL promite, in Programul de guvernare pentru perioada 2021 – 2024, cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana si majorarea PIB cu peste 450 de miliarde de lei. Salariul mediu net va creste cu 50% pana la finalul perioadei, iar pensia cu 46%. De asemenea, PNL isi propune finalizarea a 970…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, spune ca Romania este singura tara din Uniunea Europeana in care investiile au avut o contribuție pozitiva la dinamica PIB, in prima jumatate a acestui an.

- Ministrul Finanțelor anunța investitii in economie de 30 de miliarde de lei, in primele noua luni, ”cea mai mare suma din ultimii 10 ani” Valoarea investitiilor inregistrate in Romania in primele noua luni ale anului este de 30 de miliarde de lei, a anunțat, marti, pe Facebook, ministrul…

- Ministrul Finanțelor anunța investitii in econome de 30 de miliarde de lei, in primele noua luni, ”cea mai mare suma din ultimii 10 ani” Valoarea investitiilor inregistrate in Romania in primele noua luni ale anului este de 30 de miliarde de lei, a anunțat, marti, pe Facebook, ministrul…

- Unul dintre domeniile prioritare pentru mandatul meu la Președinția Consiliul Județean este cel al dezvoltarii economice. In realizarea proiectului pentru dezvoltarea economica in județul Alba voi beneficia de sprijinul și expertiza lui Dagos Pislaru, fost Ministru al Muncii și Protecției Sociale și…

- In 27 septembrie, cugirenii vor alege din nou Adrian Teban pentru Primaria Cugir și echipa sa de consilieri liberali pentru Consiliul Local pentru ca valoarea sta in fapte, nu in vorbe, in decența, nu in agresivitate, in implicare și nu in critica toxica. Investitiile care au avut loc in orasul Cugir…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| PNL Cugir face cunoscut programul de investitii pentru fiecare zona si pentru serviciile publice din localitate In 27 septembrie, cugirenii vor alege din nou Adrian Teban pentru Primaria Cugir și echipa sa de consilieri liberali pentru Consiliul Local pentru ca…