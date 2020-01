Companile de securitate sesizează intensificarea activitatăților grupărilor cibernetice din Orientul Mijlociu SonicWall, compania de securitate care protejeaza peste un milion de rețele din intreaga lume, avertizeaza asupra intensificarii activitații cibernetice periculoase, originara din zona Orientului Mijlociu, in ultimele saptamani, potrivit Mediafax. Echipa de cercetare a companiei a monitorizat grupurile APT33, APT34, APT35, APT39 și a urmarit cu multa atenție activitatea acestora astfel incat, in doar o saptamana, a identificat apariția și raspandirea troianului ZeroClear, dar și a altor programe distructive. Grupurile de mai sus sunt concentrate in principal pe sisteme informatice… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

