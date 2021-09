Mai mult de trei sferturi (78%) dintre directorii generali la nivel global se asteapta ca organizatiile pe care le conduc sa arate diferit in urmatorii trei ani ca urmare a pandemiei, anticipand schimbari in modul de lucru si dezvoltarea de noi modele de afaceri, sustinute de investitii in digitalizare, potrivit unui raport al PwC. "Criza generata de pandemie i-a convins pe liderii de companii ca sansele de crestere depind de transformarea modelelor de afaceri si a modalitatile de lucru, si nu doar de masuri temporare, precum reducerea de costuri, restructurarea portofoliului sau solutii tehnice…