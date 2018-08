Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea a atacat, marți, unele companii straine, despre care spune ca se afla in spatele mișcarii #rezist. Dragnea susține ca este atacat din cauza masurilor luate și a faptului ca nu este de acord cu metodele folosite de companiile straine prin care nu platesc toate taxele."Finanțeaza…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, duminica seara, referitor la mitingul romanilor din Diaspora din 10 august in Piata Victoriei, ca nu crede ca vor fi un milion de participanti, asa cum au anuntat organizatorii, si ca nu va impiedica niciodata pe nimeni sa protesteze.

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, liderii coalitiei PSD-ALDE, au avut o intalnire, ieri, in biroul sefului Camerei Deputatilor, unde au discutat, printre altele, despre posibilitatea suspendarii sefului statului Klaus Iohannis, au afirmat surse politice pentru Mediafax. Pe 11 iulie, liderul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a susținut o serie de declarații de presa in care s-a aratat mai nervos ca niciodata. El a spus ca este foarte ingrijorat de pasivitatea ANAF și i-a transmis președintelui ANAF, Ionuț Mișa, ca trebuie sa colecteze banii de la toți contribuabilii, inclusiv de la Klaus…

- Presedintele USR, Dan Barna, le-a solicitat, joi, demisia din functii ministrului de Interne, Carmen Dan, si sefului Jandarmeriei, Sebastian Cucos, acuzandu-i ca au transformat Jandarmeria in „bratul armat al lui Liviu Dragnea”. Barna a declarat totodata ca „este inadmisibil ca intr-un stat european…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila au iesit din sala plenului reunit protejati de agentii de paza, care au facut un cordon pentru ca protestatarii sa nu ajunga in preajma celor doi. Dragnea nu a vrut sa discute nici cu jurnalistii, titreaza News.ro. Singurul care a vorbit…

- Presedintele USR Dan Barna a declarat ca partidul pe care il conduce va contesta la Curtea Constitutionala modificarile la Codul de procedura penala. El a facut acest anunț la scurt timp dupa ce Codul de procedura Penala a fost adoptat cu scandal de conducerea Camerei Deputaților. “Fara indoiala vom…

- Ce mesaj a aparut pe cladirea Guvernului, in timpul discursului lui Liviu Dragnea. Președintele PSD a urcat pe scena, sambata seara, și a vorbit in fața celor peste 100.000 de oameni care au venit la mitingul PSD din Piața Victoriei . Un mesaj surprinzator a aparut in timp ce liderul social-democrat…