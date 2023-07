Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a vizitat trupele implicate in operatiunea militara din Ucraina, a anuntat luni agentia de presa RIA. Este prima sa aparitie publica dupa rebeliunea din weekend a grupului de mercenari Wagner, sub conducerea lui Evgheni Prigojin. Shoigu, absent for the last…

- Trupe Wagner se indreapta catre nord, in regiunea Voronej, probabil catre Moscova, potrivit serviciilor militare britanice de informatii, relateaza AFP si BBC News. O sursa din cadrul serviciiloor ruse de securitate (FSB) declara anterior Reuters ca gruparea paramilitara rusa Wagner a preluat controlul…

- Rusia a anuntat duminica ca Ucraina a incercat fara succes sa atace o nava ruseasca cu sase drone de mare viteza, in timp ce aceasta patrula in jurul unor conducte importante de gaze naturale din Marea Neagra, transmite Reuters. Nava ”Priazovie” desfasura ceea ce Ministerul rus al Apararii a spus ca…

- Rusia a inregistrat un usor excedent bugetar in mai, care a permis o reducere a deficitului bugetar in primele cinci luni ale anului, la 3.410 miliarde de ruble (41,9 miliarde de dolari), pe masura ce cheltuielile lunare au incetinit, a declarat marti Ministerul de Finante, transmite Reuters.In perioada…

- Deficitul bugetului federal al Rusiei s-a situat la 3.400 miliarde de ruble (43,8 miliarde de dolari) in primele patru luni din 2023, in urma majorarii cheltuielilor si a reducerii veniturilor din energie, a informat Ministerul de Finante, transmite Reuters.

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea a „peste 20” de diplomati germani, ca raspuns la o masura similara luata de Berlin, dar pe care Germania nu a confirmat-o, transmit AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, s-a angajat vineri sa ia masuri contra retailerilor de alimente daca acestia nu transfera catre consumatori preturile cu ridicata mai scazute, in conditiile cresterii costului vietii, transmite Reuters. Pe plan global, preturile cu ridicata la alimente au…

