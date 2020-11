Stiri pe aceeasi tema

- "Pietele de capital sunt in continuare sensibile la factorii de risc asociati pandemiei de coronavirus, iar luna octombrie a adus o deteriorare a sentimentului investitional la nivelul pietelor de actiuni de pe plan international, pe masura ce s-au accentuat ingrijorarile privind al doilea val al pandemiei.…

- Bursa de Valori Bucuresti, institutie fundamentala a pietei de capital, organizeaza luni evenimentul online "Cum a evoluat peisajul investitional in ultimii 25 de ani?". Conferinta face parte dintr-o suita de evenimente prin care BVB celebreaza in acest an 25 de ani de la redeschidere: pe 20 noiembrie…

- "Ministerul Finantelor Publice (MFP) revine pe piata de capital cu trei noi emisiuni de titluri de stat pentru populatie, in urma succesului ofertei publice de vanzare (IPO) derulata in luna august. Noua oferta de vanzare de titluri de stat din programul Fidelis se va derula la Bursa de Valori Bucuresti…

- In august, investitorii de la bursa s-au temut ca rezultatele financiare pe primul semestru vor fi foarte proaste, ca urmare a lockdown-ului din perioada martie-mai. Raportarile fiind mai bune decat se spera, au dat pieței o gura de oxigen, care s-a materializat in creșteri, la jumatatea lunii septembrie,…

- Laptaria cu Caimac atrage 3 mil. euro printr-un plasament privat de obligatiuni, care urmeaza sa fie listate la BVB Agroserv Mariuta, compania care detine brandul Laptaria cu Caimac, a anuntat marti ca a incheiat plasamentul privat de obligatiuni prin care a atras 3 milioane euro, cu scadenta in 2025…

- Acțiunile societații de agribusiness Holde Agri Invest (HAI) au intrat la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București (BVB), pe piața AeRO, in data de 1 octombrie, evenimentul fiind marcat de companie prin deschiderea oficiala a ședinței de tranzacționare…

- Noi fonduri de investitii care gestioneaza miliarde de euro vor putea investi in companiile romanesti listate la BVB, ceea ce era imposibil anterior din cauza restrictiilor generate de statutul de Piata de Frontiera detinut pana acum de Romania, se arata intr-un comunicat al Bursei de Valori Bucuresti,…

- Listarea la Bursa de Valori Bucuresti a obligatiunilor Libra Internet Bank va crea pentru detinatorii de obligatiuni ceea ce foarte multa lume îsi doreste, si anume posibilitatea lichidizarii acestor investitii, a declarat, joi, Radu Gratian Ghetea, presedintele Consiliului de Administratie al…