Stiri pe aceeasi tema

- Incep sa se piarda locurile de munca. Inteligența artificiala ii inlocuiește pe oameni deja in companiiInteligența artificiala este mai puternica decat se credea. Angajații incep deja sa fie inlocuiți in companii. CITESTE SI Calatori in pericol! O bucata de șina a strapuns podeaua unui autobuz…

- Salariile din sectorul IT au crescut, in medie, cu 9% in 2023, cele mai mari fiind pentru developeri seniori si juniori, in timp ce 25% dintre companii au inghetat angajarile in primul trimestru, dublu fata de anul trecut.

- Victor Ciutacu ii nimicește pe profesori: Sunt greviști și la meditații sau doar la locurile de munca? sa nu cumva sa ratați cele trei luni de concediu platitVictor Ciutacu nu rateaza nici o ocazie sa comenteze greva din educație. Miercuri, dupa ce cadrele didactice au mers la Palatul Cotroceni,…

- Greva profesorilor si situatia actuala din sistemul de invatamant au starnit reactii si din partea mediului de business. Astfel, pentru prima data, companii private au luat pozitie si au cerut majorarea salariilor profesorilor, scrie Ziarul Financiar.Cea mai importanta resursa pentru business, resursa…

- Un sondaj realizat de Reveal Marketing Research arata ca 7 din 10 angajați știu sau ar vrea sa știe salariile colegilor de munca. Potrivit aceleiași surse, 50% dintre angajații romani cunosc salariile colegilor lor, iar 38% dintre ei nu le cunosc și ar vrea sa afle informații in acest sens. Totodata,…

- 7 din 10 angajați știu sau și-ar dori sa știe salariile colegilor de munca, potrivit unui studiu reprezentativ la nivel național. De asemenea, 46% dintre angajați declara ca exista disparitați salariale de gen pentru poziții similare la actualul loc de munca.Amintim ca in data de 30 Martie 2023, Parlamentul…

- Piata muncii este pe cale sa treaca prin schimbari majore in urmatorii ani, aproape un sfert din locurile de munca urmand sa se schimbe in urmatorii cinci ani, potrivit unui nou raport al Forumului Economic Mondial (WEF), relateaza CNBC.

- Potrivit Inspectoratului Teritorial de Munca Salaj, in județ erau inregistrate la finalul anului trecut peste 6.400 de angajatori cu contracte active de munca, iar numarul salariaților activi de 50.383 de persoane. Din totalul de 11.485 de angajatori, incluzandu-i și pe cei fara contracte active, 9.489…