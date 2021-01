Stiri pe aceeasi tema

- Doua treimi dintre respondentii unui sondaj organizat de PwC Romania in randul reprezentantilor mediului de afaceri sustin ca vor aplica facilitatea fiscala pentru angajatii in telemunca introdusa in Codul fiscal, se mentioneaza intr-un comunicat al companiei de consultanta remis joi AGERPRES.…

- Modificarile recente aduse Codului fiscal vin în sprijinul companiilor, considera majoritatea respondenților (56%) în cadrul unui sondaj realizat de PwC România, iar facilitatea care va fi aplicata de cele mai multe companii (67%) vizeaza beneficiile pentru angajații aflați în…

- Angajații care lucreaza de acasa pot primi pana la 400 de lei de la patroni pentru a-și plati facturile la utilitați: de la electricitate, incalzire, apa, pana la abonamentul pentru internet. "De asemenea, se vor putea achiziționa echipamente de lucru și mobilier necesare pentru telemunca. De anul viitor,…

- Munca de acasa a dus la creșterea productivitații, arata circa 30% dintre companiile respondente ale Raportului HR Barometru, realizat de PwC Romania in luna octombrie. 44% spun ca productivitatea a ramas constanta.Din randul celor care spun au simțit creșterea productivitații, 76% cred ca principalul…

- Productivitatea angajaților a crescut de la implementarea muncii de acasa, arata circa 30% dintre companiile respondente ale Raportului HR Barometru, realizat de PwC Romania in luna octombrie, in timp ce 44% spun ca a ramas constanta, potrivit unui comunicat al companiei de consultanța, scrie g4media.ro.…

- Romania trece majoritar la telemunca. Companiile de stat și private iși vor trimite din nou angajații sa lucreze de acasa. Sunt avantaje, dar si dezavantaje. Printre acestea din urma, companiile si angajatii care nu sunt pusi la punct cu tehnologia.

- Aproape jumatate din companii le vor oferi angajaților carduri Edenred Cadou de sarbatorile de iarna Beneficiile care faciliteaza achizițiile online, precum voucherele cadou, au fost cele mai cautate in 2020 Pandemia a impus schimbari rapide in modul in care traim și lucram, care vor persista și dupa…