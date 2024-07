Stiri pe aceeasi tema

- Ghidul solicitantului pentru intervenția DR-24 „Investiții in tehnologii forestiere care imbunatațesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere”, cu finanțare din Planul Strategic 2023 – 2027, este disponibil pentru consultare publica pe site-ul AFIR, www.afir.ro, urmand link-ul Dezbatere…

- ELCEN a depus joi cererile de finantare pentru construirea unor centrale noi de cogenerare de inalta eficienta la CTE Grozavesti si CTE Progresu, investitiile totale ridicandu-se la circa 286 milioane de euro.

- Parinții pot depune incepand de luni, 20 mai, cererile pentru reinscrierile copiilor la gradinița sau creșa, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. The post INVAȚAMANT ROMANESC Se pot depune cererile pentru reinscrierea copiilor la gradinița sau creșa first appeared on Informatia Zilei…

- Ucea si Cincu din județul Brașov sunt doua dintre localitațile cu proiecte de dezvoltare locala care primesc finanțare prin Programul „Anghel Saligny” . Localitați din 31 de județe, intre care și Ucea si Cincu din judetul Brasov, beneficiaza de finanțare pentru 52 de noi proiecte de modernizare a infrastructurii,…

- Ministrul Adrian Ioan Vestea a semnat, astazi, 52 de noi contracte de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", in valoare totala de 690.835.997,86 de lei.Potrivit MDLPA, contractele, semnate impreuna cu o parte dintre beneficiarii proiectelor, vizeaza atat modernizarea drumurilor…

- In comunele Baleni și Cornațelu se lucreaza la investiții importante cu finanțare prin PJDL, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a facut o vizita in teren pe șantiere. La Cornațelu, se asfalteaza 2 km de strazi in satele Corni și Alunișu, ca urmare a contractului de asociere prin PJDL.Din suma…

- Bani de la stat pentru ”prima impadurire” și ”crearea de suprafețe impadurite”. APIA a anunțat ca se pot depune cereri de plata Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca este deschisa primirea cererilor de plata pentru schema de ajutor de stat “prima impadurire” și “crearea…

- Incepand cu data de 29 iulie 2024, firmele care vor face investiții mari in Romania vor putea depune cereri de finanțare la Ministerul Finanțelor pentru a avea șanse la ajutoarele de stat din cadrul schemei de finanțare de 450 milioane EUR in total, instituite prin HG 300/2024, a informat, marți, MF,…