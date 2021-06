Companiile pot accesa granturi pentru sectorul HoReCa prin CEC Bank CEC Bank, institutia financiara cu cea mai lunga traditie si cea mai extinsa retea teritoriala din Romania, este partener de implementare a schemei de ajutor de stat pentru companiile afectate din domeniile HoReCA - turism, alimentatie publica si organizare de evenimente, conform unui comunicat al bancii. "Inca din primele zile de pandemie, am stiut cat de important este sa fim alaturi de business-urile din sectorul HoReCa. CEC Bank are cea mai extinsa retea teritoriala si astfel putem acorda suport si consiliere de specialitate in orice zona a Romaniei. Suntem bucurosi ca am fost selectati pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

