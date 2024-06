Companiile postează anunțuri fantomă de angajare, să pună presiune pe angajați Managerii multor companii din Romania dau instrucțiuni diviziilor lor de HR, sa publice anunțuri de angajare, care de fapt sunt falsuri grosolane, posturile nefiind vacante sau chiar nici nu exista. Aceasta, pentru a pune presiune pe angajați, sa fie mai performanți și sa accepte salarii sub valoarea lor profesionala. Platforma pentru anunțuri de recrutare Resume […] The post Companiile posteaza anunțuri fantoma de angajare, sa puna presiune pe angajați appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din sectorul IT din Romania se confrunta cu mari provocari, dupa masurile fiscale luate de decidenții politici, in 2023, privind eliminarea abrupta a scutirilor fiscale pentru angajații din IT, și atrag atenția ca acestea inca produc efecte negative asupra mediul de business și a angajaților…

- Incepand cu anul 2024, anumiți angajați din Romania vor avea parte de un numar mai mare de zile libere, datorita unui nou proiect de lege recent adoptat de Camera Deputaților. Proiectul extinde durata concediului paternal și introduce protecții suplimentare pentru tați, avand ca scop asigurarea unui…

- Aproape 7.500 de companii mici și foarte mici, cu cel mult 50 de angajați, au scos in piața mai mult de 50.000 de joburi de la inceputul anului și pana acum. Raportat la cele 120.000 de joburi postate de toți angajatorii, numarul reprezinta aproape jumatate din pozițiile deschise pentru candidați. In…

- Un raport privind evoluțiile economice și comerciale din Romania, intocmit de Biroul pentru Afaceri Economice și Comerciale al Ambasadei Greciei la București, arata ca Grecia a ocupat locul 5 in randul principalelor țari investitoare in Romania in 2023, urcand cateva trepte fața de poziția a 8-a din…

- Se fac concedieri in masa in cadrul mai multor companii din vestul Romaniei. Astfel, in jur de 450 de angajați risca sa iși piarda locul de munca, iar unii dintre ei iși vor depune cererile pentru șomaj. Un angajator i-a trimis deja acasa pe cei care lucrau pentru el. Concedieri masive in Arad Directorul…

- Altadata deosebit de atractiva pentru investitorii straini datorita costurilor de producție reduse pe fondul forței de munca ieftine, industria textila se lupta, acum, sa supraviețuiasca pur și simplu. In ultimii ani, s-au inchis mai multe fabrici din Romania care lucrau pentru branduri de renume,…

- Managerii romani cred ca Romania iși va continua creșterea economica și in al doilea trimestru al anului 2024, conform Anchetei de conjunctura referitoare la tendințele activitații economice in perioada aprilie – iunie 2024, realizata de INS. Soldul conjunctural reprezinta diferența de percepția (percepție…

- O flota rusa cunoscuta sub numele de „flota fantoma” a intrat in atenția internaționala pentru activitațile sale in Marea Mediterana și Marea Neagra, generand preocupari cu privire la securitatea regionala și respectarea sancțiunilor internaționale. Grupul de nave, cunoscut sub numele de „Sirian Express”,…