Companiile Pfizer și Moderna au crescut prețul vaccinurilor anti-COVID pentru Europa Companiile farmaceutice Pfizer și Moderna au crescut prețul vaccinurilor anti-COVID pe care le vand catre Uniunea Europeana. Noile prețuri sunt prevazute in actele de prelungire a contractelor dintre cele doua companii și UE. Noul pret pentru vaccinul Pfizer a fost de 19,50 euro (23,15 dolari), fata de 15,50 de euro anterior, a precizat publicatia, citand continutul unor contracte pe care le-a putut consulta. Pretul vaccinului Moderna a fost de 25,50 dolari doza (21,50 euro), potrivit contractului, in crestere de la 19 euro (22, 55 dolari) in primul contract de achizitie, dar sub pretul convenit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

