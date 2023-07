Stiri pe aceeasi tema

- CIECH Soda Romania incepe productia de energie solara, ca urmare a unei investitii de 1,7 milioane de lei intr-un parc fotovoltaic, si marcheaza o noua activitate in procesul de dezvoltare al companiei, care produce in prezent silicati lichizi, o materie prima importanta pentru industria anvelopelor,…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea nr. 166/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții. Proiectul legislativ al PNL, al carui…

- Pe Aeroportul Cluj se modernizeaza sistemul ILS. Va permite aterizarea avioanelor in condiții de ceața densa Pe Aeroportul internațional Cluj-Napoca, in curand, va fi posibila aterizarea avioanelor și in condiții de ceața densa. Unitatea a anunțat inceperea unui proiect prin care se vor instala echipamente…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, miercuri, o convorbire telefonica cu omologul sau canadian, Justin Trudeau, in cadrul careia a evidentiat faptul ca relatiile deosebite dintre Romania si Canada se bazeaza pe colaborarea traditionala din domeniul energiei si pe valorile comune pe care le impartasim ca…

- Laborator de angiografie la Spitalul Județean Targu Jiu. Pacienții Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu vor beneficia de un Laborator de angiografie și cateterism cardiac. A fost finalizata licitația, fiind stabilita societatea care se va ocupa de amenajarea și dotarea Laboratorului in cadrul…

- Județul Dobrogea, format din actualele județe Constanța și Tulcea, ar urma sa aiba aproximativ 850.000 de locuitori, daca proiectul depus in Parlament privind reorganizarea administrativa va fi adoptat, noteaza G4 Media. Proiectul privind reorganizarea administrativa depus de catre deputatul independent…

- Tun de 50.000 de euro dat de un angajat al GLS Romania, firma de curierat. Barbatul a luat banii de la agenții de distribuție și i-a bagat in propriul buzunar. Apoi a fugit din țara. Timp de aproape o luna, angajatul firmei de curierat a tot sustras din bani. Dupa aceasta perioada, superiorii și-au…