Companiile occidentale nu se dezlipesc de Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Afirmațiile oficialilor americani despre necesitatea ca Ucrainei sa i se permita sa loveasca ținte pe teritoriul Rusiei reflecta disperarea Occidentului și seamana cu o agonie, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de TASS, conform Rador Radio Romania.

- Ucraina a cerut administrației Biden sa-i furnizeze informații detaliate despre obiective militare din teritoriul Rusiei și sa-i permita posibilitatea de a folosi arme occidentale impotriva acestora, relateaza The Insider, care citeaza The Wall Street Journal (WSJ) și The New York Times (NYT).Forțele…

- NATO nu are nicio intenție sa trimita soldați pe teritoriul ucrainean, a asigurat vineri secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la Digi24, dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a reiterat posibilitatea trimiterii de trupe occidentale in Ucraina.„La nivel NATO, liderii NATO pot face…

- Cele mai mari banci occidentale care continua sa opereze in Rusia au platit 800 de milioane de euro sub forma de taxe la bugetul țarii in 2023, adica de patru ori mai mult decat inainte de invazia totala a Moscovei in Ucraina, potrivit Financial Times (FT), preluat de Kyiv Independent.

- Comitetul de Ancheta al Rusiei a anuntat marti deschiderea unei investigatii privind "finantarea terorismului" in beneficiul Ucrainei cu implicarea Statelor Unite si a aliatilor lor, mentionand numele unei companii ucrainene care l-a avut ca angajat pe fiul presedintelui american Joe Biden, relatea

- Comisia Europeana a aprobat, luni, reintroducerea schemei Romaniei de aproximativ 2,5 miliarde de euro (12,5 miliarde de lei) pentru sprijinirea companiilor in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, anunța Executivul comunitar. Schema reintrodusa a fost aprobata conform Cadrului…

- Rusia si-a majorat in luna martie importurile de benzina din tara vecina Belarus, pentru a face fața riscului de penurie pe piața sa interna, din cauza unor lucrari de reparatii neprogramate la rafinariile rusesti afectate de atacurile ucrainene cu drone, au declarat pentru Reuters mai multe surse din…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut marti Serviciului Federal de Securitate (FSB) sa ajute companiile din Rusia la incalcarea sanctiunilor occidentale si cresterea ponderii pe noi piete din intreaga lume, transmite Reuters.