Stiri pe aceeasi tema

- Prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj, firmele din judet pun la dispozitia persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca 227 de joburi, cele mai multe fiind in productie si prestari servicii si in industria confectiilor. 20 de firme din productie si prestari…

- Companiile cu peste 50 de angajati pot angaja sau desemna din randul salariatilor un expert in egalitate de sanse. Unul dintre cele mai importante atribute a exepertului va fi implementarea de programe și proiecte in domeniul egalitații de șanse și de tratament intre femei și barbați. Propunerea legislativa…

- Somerii salajeni pot opta, in aceasta perioada, pentru unul din cele 221 de locuri de muncp vacante aflate in baza de date a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj. Societatile comerciale cauta in principal persoane cu 8 clase ori studii medii, pentru cei cu facultate, oferta…

- Aproximativ 75.000 de angajați și-ar putea pierde locurile de munca in industria auto germana pana in 2030 daca se vor indeplini previziunile care arata ca atunci, in parcul auto german mașinile electrice vor reprezenta 25%, iar cele hibride, 15%, arata un studiu al Institutului Frauenhofer, citat de…

- Firmele active din Romania sunt, in prezent, mult mai vulnerabile la o eventuala criza financiara decat erau in 2007, sustine analistul economic Iancu Guda. Care sunt cauzele? Companiile sunt mult mai indatorate, in special pe termen scurt, si, in mare...

- Sa gasesti un angajat profesionist, care sa stie meserie, sa aiba abilitati de comunicare si sa lucreze eficient in echipa este, in Romania anului 2018, o adevarata provocare. După ce s-au războit pe salarii şi facilităţi, mare parte dintre companii a trecut la o altă strategie…

- Mai multi angajati de la Electroputere au iesit in curtea fabricii, dupa ce ieri au mai oprit lucrul circa 400 de angajati. Salariatii se afla in plin proces de negociere a Contractului Colectiv de Munca si cer mariri de salarii. ...

- Beneficiarii de ajutor social vor putea sa se angajeze și la privat, nu doar la institutii si servicii publice de interes local, ca in prezent. Proiectul de lege a fost depus de PMP in Parlament, de deputatul Ionuț Simionca. Potrivit proiectului, firmele isi vor putea alege muncitorul dorit, achitand…