Companiile lui Firea, contestate iar in instanta. Ce efecte juridice vor avea loc?

- Dupa ce guvernul Dancila a picat la motiunea de cenzura a PNL si dupa numirea noului guvern, Ministerul Afacerilor Interne, prin Institutia Prefectului, decide ca sa ceara instantei, Tribunalului Bucuresti, sectiei a II-a contencios administrativ si fiscal, ca sa constate ilegalitatea hotararilor de…

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in sedinta de miercuri, proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului...

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in sedinta de miercuri, un proiect de hotarare prin care se transfera catre Administratia Spitalelor si Servciilor Medicale Bucuresti 43 de locuinte destinate personalului medical din spitalele administrate de Primaria Capitalei potrivit news.Proiectul…

- Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a adoptat, in sedinta de astazi Planul Urbanistic Zonal care vizeaza construirea a trei blocuri cu patru etaje pe Aleea Modrogan nr. 1A, in curtea vilei in care se afla sediul central al PNL, informeaza Agerpres.Proiectul a fost adoptat cu 28 de voturi…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) solicita Guvernului 1,5% din PIB pentru bugetul Capitalei, pe motiv ca resursele bugetare ce i-au fost alocate sunt "insuficiente pentru a asigura o dezvoltare urbana conform angajamentelor...

- Deputatul de Bucuresti Nicusor Dan, desemnat candidat al USR pentru Primaria Capitalei, a afirmat ca a castigat in instanta procesul impotriva unei hotarari a Consiliului General prin care taximetristii puteau fi contactati doar prin telefon si statie. "In decembrie 2017, Firea propunea…

- In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti SA, intrunita pe data de 18.10.2019, a aprobat mai multe decizii. L sedinta au participat actionarii: Municipiul Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, actionar majoritar, prin…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti urmeaza sa discute, in sedinta de joi, un proiect de rectificare bugetara care prevede suplimentarea cu 100 de milioane de lei a celor 900 de milioane de lei prevazute pana in prezent pentru subventii destinate transportului in comun, in vederea acoperirii…