Stiri pe aceeasi tema

- China nu iși va schimba hotararea de a impartași oportunitațile de dezvoltare cu lumea și de a promova globalizarea economica deschisa, incluziva, echilibrata și cu caștig reciproc, a declarat Zhao Lijian, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, privind aprecierile mediului de afaceri…

- Departamentul american al Transporturilor a anunțat vineri suspendarea a 44 de zboruri intre Statele Unite și China efectuate de companii aeriene chineze, ca raspuns la decizia Beijingului de a suspenda același numar de zboruri ale mai multor companii americane din rațiuni sanitare. Beijingul, informeaza…

- Gradina Botanica Naționala din China, cu o suprafața planificata de aproximativ 600 de hectare, va fi constituita la Beijing. Aceasta va fi alcatuita din doua parcuri. Cel sudic va fi folosit pentru cercetari științifice, iar cel nordic se va concentra pe promovarea științifica și expoziții. Acest lucru…

- China susține ca recent, SUA au denaturat in mod repetat contramasurile luate de China impotriva Lituaniei, oficialii americani considerandu-le acte de „diplomație coercitiva”. Incalcarea principiului existenței unei singure Chine de catre guvernul Lituaniei a fost condamnata de comunitatea internaționala.…

- Sportivi din toate țarile, inclusiv SUA, sunt bineveniți la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing. China va asigura securitatea acestora și condiții bune tuturor participanților, ajutandu-i sa-și realizeze visul olimpic, a declarat luni purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao…

- O intrebare pe care și-o pun mulți la ora actuala in lume. In Japonia spre exemplu, țara organizatoare a ultimelor Jocuri Olimpice de vara, guvernul «incearca sa gaseasca un echilibru delicat intre Statele Unite și principalul sau partener comercial, China», scrie «Japan Times». Deocamdata nu a fost…

- Pana la data de 10 noiembrie 2021, numarul trenurilor care au transportat marfuri pe liniile feroviare China-țarile europene, prin porturile Manzhouli și Suifen, a ajuns la 4.062. Este o cifra record care depașește pragul de 4.000 de trenuri intr-un an, stabilit anul trecut. Articolul Record de trenuri…

- In locuințele racordate la sistemul centralizat din Oradea e cald. La fel și in instituții. Orașul a ajuns sa aiba cele mai mici pierderi in rețea din toata țara. De acum 10 ani au inceput investițiile.