Companiile listate la BVB ajung la cele mai mari valori din istorie

- “Pentru prima data in istorie, capitalizarea cumulata a companiilor listate pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a ajuns la 204,9 miliarde lei, echivalentul a 41,5 miliarde euro. Cele 84 de companii listate pe segmentul principal al BVB au atins noi maxime istorice in ceea ce priveste…

- Investitorii prezenti la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si-au intensificat activitatea de tranzactionare in primele 7 luni ale acestui an ceea ce a determinat ca valoarea cumulata a tranzactiilor cu toate tipurile de instrumente sa depaseasca 10,4 miliarde lei, echivalentul a 2,1 miliarde euro, potrivit…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) merge in directia buna si isi indeplineste tot mai bine rolul de a asigura finantarea cu capital a companiilor romanesti, a declarat, luni, presedintele BVB, Radu Hanga, la evenimentul de listare a actiunilor dezvoltatorului imobiliar premium One United Properties.…

- In primele sase luni, au fost listate la BVB emisiuni de actiuni si obligatiuni in valoare totala de peste 700 milioane euro, iar capitalizarea societatilor romanesti prezente pe segmentul principal al bursei de la Bucuresti a depasit 123 miliarde lei, echivalentul a 25 miliarde euro, a anuntat bursa,…

- Prima jumatate de an a adus la cota bursei 12 emisiuni de actiuni: o companie listata pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si 11 listate pe Segmentul Multilateral de Tranzactionare al BVB, conform unui raport lunar al Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres. "Am…

- “Cea de-a doua emisiune de obligatiuni verzi Raiffeisen Bank intra astazi, 2 iulie, la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), sub simbolul bursier RBRO28. Raiffeisen Bank a atras in luna iunie 2021, la momentul derularii emisiunii de obligatiuni, peste 1,2 miliarde…

- Un numar de 49 de emisiuni de obligatiuni au fost tranzactionate in ultimii trei ani la Bursa de Valori Bucuresti, ceea ce a insemnat 2,7 miliarde de euro ridicati prin piata, a declarat, vineri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti, Radu Hanga. El a facut referire la anuntul de vineri al Ministerul…