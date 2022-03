Stiri pe aceeasi tema

- Merck se alatura unei liste tot mai mari de producatori de medicamente, inclusiv Pfizer, Eli Lilly, Novartis si Abbvie, care intrerup investitiile sau isi reduc afacerile in Rusia dupa invadarea Ucrainei de catre Moscova. Companiile occidentale au fost supuse presiunii sa paraseasca Rusia, dar sectorul…

- ”Desi recunosc ca poate fi o provocare sa reduca investitiile existente, cred ca nu exista niciun argument pentru noi investitii in economia rusa”, a spus Sunak intr-un mesaj video pe Twitter. ”Indemn proprietarii si administratorii de active sa analizeze foarte atent orice investitie care l-ar sprijini…

Liderul opozitiei conservatoare din Germania, Friedrich Merz, afirma ca o interventie a NATO in Ucraina ar deveni o posibilitate in cazul in care Rusia ar realiza atacuri tintite asupra centralelor nucleare, transmite vineri DPA.

Purtatorul de cuvant al ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zakharova, avertizeaza ca furnizarea de arme din alte țari catre Ucraina va duce la pierderi și mai mari pentru Kiev, relateaza TASS.

- Companiile rusești listate la Londra s-au prabușit dupa eliminarea unor banci din Rusia din SWIFT. Astfel, titlurile Sberbank SBER, au inregistrat un minus de 75.11%, Lukoil LKOD, – 59.42%, Rosneft Oil ROSN, – 44.25%, Gazprom Neft GAZ, – 27.98%, PhosAgro PHOR, – 55.83%, potrivit profit.ro.Țarile occidentale…

- Guvernul Federației Ruse a pregatit masuri pentru a proteja piețele financiare și marile companii rusești de sancțiuni și alte amenințari, transmite serviciul de presa al Cabinetului de Miniștri.

- Cum arata spațiul aerian al Romaniei, dupa ce avioanele au evitat sa mai traverseze Ucraina Spațiul aerian al Romaniei a fost intens circulat, potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor flightradar24.com, dupa ce Ucraina a sfatuit companiile aeriene sa evite sa zboare deasupra apelor deschise ale…

- Aliatii din NATO au avertizat din nou Rusia ca va suferi consecinte serioase daca va ataca Ucraina. Tarile occidentale se tem ca Moscova pregateste o interventie militara in Ucraina. Rusia si Belarus au declansat manevre comune la nord de Ucraina.