- Termenul estimativ de lansare a Masurii 4.1.1 - Investitii in activitati productive pentru IMM-uri - este inceputul lunii martie, se mentioneaza intr-un comunicat remis de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Ministrul de resort, Dan Vilceanu, s-a intalnit, vineri, cu presedintele…

- Pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este postat un contract de finanțare uriaș intre Guvernul Romaniei și Fondul European de Investiții privind constituirea unui fond de risc pentru redresare in cadrul PNRR de 29,2 miliarde de euro despre care nu s-a facut nicio referire…

- In luna decembrie, Comisia Europeana a demarat prima misiune oficiala pentru monitorizarea jaloanelor si tintelor asumate de Romania in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in cadrul caruia MIPE, impreuna cu coordonatorii de reforme si investitii, a prezentat stadiul indeplinirii obiectivelor,…

- Ca in fiecare an, in perioada sarbatorilor de iarna, Poliția deruleaza acțiuni de verificare și control pentru depistarea celor ce transporta și vand materiale pirotehnice interzise. Și, cum buna parte din aceste materiale vandute pe piața din Romania provin din importuri, acțiunile se concentreaza…

- La scurt timp dupa ce USR a ieșit de guvernare s-au facut mai multe mutari astfel incat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) condus atunci de Cristian Ghinea s-a creat o structura care va controla toate proiectele care urmeaza sa se deruleze prin Planul Național de Reziliența și…

- ”Ministerul Investitiilor și Proiectelor Europene a pus in transparența decizionala ordonanța de urgența privind fluxurile financiare din PNRR”, anunța ministrul Dan Vilceanu pe pagina personala de Facebook. El susține in postare ca incepe aplicarea Planului care cuprinde investiții majore, dar și…

- Pana in 2023, in Romania ar trebui sa fie vaccinata peste 90% din populație, a anunțat marți secretarul de stat in ministerul Sanatații, Andrei Baciu. Obiectivele stabilite de Guvern Pe langa obiectivul general pe care il reprezinta continuarea vaccinarii populației in condiții de siguranța, autoritațile…