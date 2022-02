Stiri pe aceeasi tema

- Companiile europene de distributie au demarat ample negocieri de preturi cu marii producatori de alimente, inclusiv cu liderul mondial Nestle, in incercarea de a-si pastra cumparatorii si a-si proteja profiturile, transmite Reuters, potrivit Agerpres Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Institutia cu sediul la Bruxelles a declarat ca inflatia va atinge 3,5% in acest an, de la o prognoza de 2,2% efectuata in noiembrie. Dezbaterea asupra inflatiei din zona euro este acerba. Pe de o parte, unii sustin ca presiunile inflationiste actuale se vor atenua si ca este nevoie de un anumit grad…

- Potrivit , piata astepta o atitudine mai pasiva a bancii centrale in fata inflatiei ridicate, dat fiind istoricul recent. ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii la care se imprumuta, intre ele, institutiile bancare din Romania, in lei, iar evolutia sa este legata, in principal,…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, miercuri, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,5- pe an, de la 2- pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022. "Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 9 februarie…

- Pandemia a dus la o creștere a deficitului fiscal, nivelul acestuia fiind ridicat, chiar daca România nu este într-o situație foarte diferita în comparație cu alte state. Eforturile privind consolidarea fiscala sunt în desfașurare, iar acest lucru este esențial sa continue. Nivelul…

- Aceasta politica monetara trebuie sa „ramana in garda” in fața inflației care ar putea ramane ridicata mai mult decat se aștepta, a avertizat noul președinte al Bancii Centrale a Germaniei. “In timp ce orizontul economic este marcat de mari incertitudini, un lucru este foarte clar: daca este necesara…

- Consiliul de administratie al BNR a decis majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,00 la suta pe an incepand din 11 ianuarie. Rata anuala a inflatiei va creste probabil gradual in urmatoarele luni, sub impactul socurilor pe partea ofertei, iar evolutia pandemiei si a masurilor…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta luni a decis majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,00 la suta pe an, de la 1,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie 2022, a transmis institutia. Alte decizii se refera la ”extinderea coridorului…