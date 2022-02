Companiile europene lâncezesc –SUA domină peisajul corporativ Piața unica europeana este fragmentata, iar companiile de pe continent se afla in urma celor americane in cursa globala pentru redresare economica. Eșecul de a armoniza regulile in cadrul blocului comercial a permis companiilor americane sa preia conducerea in problemele de creștere, susțin unii dintre cei mai importanți industriași europeni. Potrivit acestora, un mozaic de […] The post Companiile europene lancezesc –SUA domina peisajul corporativ first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile europene de distributie au demarat ample negocieri de preturi cu marii producatori de alimente, incercand astfel sa-si pastreze cumparatorii, dar si sa-si protejeze profiturile, transmite Reuters.

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile de luni in scadere cu 1,8%, iar componenta sa bancara a coborat cel mai mult, cu 3,2%, pe fondul declinului burselor majore, in contextul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina, transmite CNBC. Mai multe tari si-au indemnat cetatenii sa paraseasca…

- Consiliul Concurentei a declansat, in premiera, o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii pe piata fortei de munca specializata din domeniul productiei de autovehicule si al altor activitati conexe din Romania.

- Salariul minim in Romania va crește datorita unei directive europene și va trebui majorat și de angajator la 2 ani dupa angajare Doua documente legislative vor influența major in viitorul apropiat evoluția salariului minim in Romania. Este vorba despre o directiva europeana și despre o ordonanța de…

- Marile companii din China listate pe Wall Street vor fi separate de pe piețele de capital americane in urmatorii trei ani, pe masura ce persista tensiunile dintre Beijing și Washington. “Jocul s-a terminat pentru o mulțime de companii chineze listate pe piețele americane”, a declarat David Loevinger,…

- Companiile care fac un joc speculativ pe piața energetica ar trebui pedepsite „drastic”, intrucat aceasta resursa este una vitala pentru supraviețuirea populației și nu poate fi comparata cu produsele altor industrii, fara de care se poate trai,...

- Cosmin Marinescu, consilierul prezidențial pe probleme economice, arata ca datele execuției bugetare pe primele 11 luni ale acesui an arata o slaba execuție a programelor de investiții. ”In privința investițiilor publice programate pentru 2021, datele estimate ale execuției bugetare arata, cu doar o…

- Peisajul digital a cunoscut transformari uriașe in ultimii doi ani, devenind un subiect mai important și mai discutat ca niciodata. Companiile care au investit timp și energie serioasa in ultimii ani in tehnologii și programe care se leaga de peisajul digital sunt și cele care au avut practic un start…