- Companiile aeriene anticipeaza o scadere puternica a pierderilor anul viitor, datorita redresarii rapide din criza coronavirusului, dar au revizuit in crestere impactul financiar al pandemiei de Covid-19 din 2020 si 2021, transmite Reuters.

- Intr-un clasament al tarilor cu cel mai rapid internet fix, Romania se afla pe poziția a 6-a in lume, cu o medie de 217 mbps. Topul este condus de Singapore (262 mbps), urmata de Hong Kong, Monaco, Elvetia si Thailanda, potrivit unei analize publicata de Visualcapitalist.com. Rezultatele din luna…

- Domeniul informatii si comunicatii a consemnat cele mai mari castiguri salariale medii nete lunare in anul 2020, acestea situandu-se cu 92,4% peste media pe economie, in timp ce sectorul hoteluri si restaurante a consemnat castiguri salariale medii nete lunare cu 45,2% sub medie.

- Analiza BestJobs care duce la topul salariilor pe județe ia in calcul lefurile medii și plaseaza Bucureștiul pe primul loc, cu peste 1.300 de euro pe luna.Topul salariilor pe județe, Cluj se afla pe locul doiCapitala este urmata de județele Cluj si Timis. In Cluj, vorbim despre o oferta salariala medie…

- Guvernul a definitivat proiectul de crestere a pensiei minime si il va aproba saptamana aceasta. Persoanele cu stagiu de munca complet, incepand cu 1 octombrie, vor avea o pensie de cel putin 2.000 de lei. Este vorba despre 183 de mii de pensionari. Pensiile cresc in medie cu 360 de lei (circa 17 euro).…

- Romanii au experimentat in 2020 o viteza medie de download la nivel national de 185,8 Mbps pentru internetul fix, in crestere cu aproape 25% comparativ cu anul anterior, arata datele Netograf.ro, o platforma electronica conceputa de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii…

- Poșta Romana a fost cel mai mare angajator din țara in 2020, cu un numar mediu de salariați de 23.045, adica de peste 7 ori mai mult decat principalul competitor din mediul privat – Fan Courier. In ciuda acestui fapt, Poșta face un profit de 6 ori mai...

- Profitul generat de intregul domeniu al serviciilor de consultanta a depasit anul trecut 3,3 miliarde de lei, fiind in crestere cu 22% fata de anul 2019 (2,7 miliarde de lei) si superior celui inregistrat in anul 2018 - 2,68 miliarde de lei, arata o analiza Termene.ro. Totodata, si indicatorul…