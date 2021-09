Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din Romania anticipeaza cresteri salariale de 5% pentru anul 2022 si se orienteaza catre asigurari de sanatate si viata, ca beneficii acordate angajatilor, in contextul pandemiei, se arata in rezultatele studiului Total Remuneration Survey (TRS) 2021, publicat vineri de o companie de consultanta.…

- Companiile americane care redeschid porțile la rambursarea acțiunilor vor ajuta indicele de referința S&P 500 sa creasca cu 5% la 4.700 pana la sfarșitul anului, estimeaza analiștii Goldman Sachs. Companiile S&P 500 vor cumpara inapoi anul acesta 726 miliarde de dolari din propriile acțiuni, estimeaza…

- Chiar daca restrictiile au fost mult relaxate, pe fondul vaccinarii si scaderii semnificative a numarului cazurilor de infectii cu Covid, asta nu a facut ca sectorul economic sa renasca inca. Dimpotriva, optimismul e rezervat, arata un barometru realizat de Frames la comanda Best Smart Consulting si…

- Compania condusa de Buffett din 1965 a semnalat totodata increderea miliardarului in viitorul sau, prin rascumpararea unor actiuni in valoare de 6 miliarde de dolari in trimestrul al doilea. Companiile de productie, servicii si comert cu amanuntul ale grupului Berkshire, cu sediul in Omaha, Nebraska,…

- Achizitia ar fi logica, avand in vedere problemele de productie ale Intel si deficitul de semiconductori la nivel mondial, dar ar fi si mai justificata daca preluarea ar fi urmata de o vanzare mai mare a Intel. Fabricarea cipurilor este costisitoare si dificila, astfel incat majoritatea companiilor…

- Pandemia generata de virusul sars cov 2 a adus modificari in obiceiurile comportamentale ale oamenilor. De mai bine de un an, viața cotidiana a fost perturbata de restricții, crize majore si limitari numeroase de circulatie. Izolarea a adus modificari complexe si in modul de realizare a cumparaturilor.…

- Veniturile generate de companiile care activeaza in industria IT au depasit valoarea de 33,1 miliarde lei in 2020, echivalentul unei cresteri de peste 2,5% fata de anul 2019, noteaza o analiza realizata de Termene.ro, citata de ZF. Analiza a luat in calcul situatiile financiare din perioada…

- Managerii anticipeaza o crestere semnificativa a activitatii economice, precum si majorari ale preturilor, conform unei anchete de conjunctura realizata de Institutul National de Statistica (INS) pentru perioada iunie-august 2021.