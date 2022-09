Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile de gaz rusesc catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1 vor fi intrerupte timp de trei zile, intre 31 august si 2 septembrie, pentru lucrari de “mentenanta”, a anuntat vineri compania rusa Gazprom, relateaza AFP si Reuters. “Este necesar sa se efectueze o mentenanta la fiecare 1.000 de ore”…

- Gazprom a anuntat marti ca preturile europene la gaze ar putea creste iarna aceasta cu 60%, la peste 4.000 dolari per 1.000 metri cubi, deoarece exporturile si productia companiei ruse de stat continua sa scada, in urma sanctiunilor occidentale, transmite Reuters. Fluxurile de gaze din Rusia, principalul…

- Gigantul rus de stat Gazprom a anunțat marți ca prețul gazelor din Europa ar putea crește cu 60%, pana la peste 4.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, in aceasta iarna, in condițiile in care exporturile și producția proprie a companiei continua sa scada pe fondul sancțiunilor occidentale, relateaza…

- Rusia a reluat joi furnizarea gazelor prin conducta Nord Stream 1, dupa o pauza de zece zile, cauzata de o revizie tehnica, a anunțat operatorul gazoductului, calmand astfel ingrijorarile Europei privind aprovizionarea cu gaze naturale, in contextul sancțiunilor reciproce dintre Occident și Rusia, scrie…

- Uniunea Europeana va anunta miercuri planuri de urgenta privind diminuarea cererii de gaze in urmatoarele luni, avertizand tarile ca fara reduceri semnificative in prezent nu vor reusi sa-si asigure combustibilul in urmatoarea iarna, daca Rusia opreste livrarile, transmite Reuters. Europa se grabeste…

- Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters, noteaza mediafax. Fiala spune ca se așteapta…

- Magnatul rus al aluminiului Oleg Deripaska a sugerat ca invazia Moscovei in Ucraina nu va avea caștigator și a subliniat prețul economic pe care Rusia il platește pentru acțiunile sale, conform Reuters. Oleg Deripaska a avut grija sa evite sa-l critice direct pe președintele Vladimir Putin. „Sunt deranjat…

- Comisarul pentru Energie al Uniunii Europene, Kadri Simson, a declarat luni, 28 iunie, ca este probabila o ”intrerupere grava” a aprovizionarii cu gaze a Uniunii Europene din Rusia.Ea a indemnat tarile sa isi actualizeze planurile de urgenta pentru socurile de aprovizionare si sa foloseasca…