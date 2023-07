Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua companii energetice implicate in operarea sistemului hidroenergetic si de navigatie de la Portile de Fier, Hidroelectrica (Romania) si EPS (Serbia), au discutat la Bucuresti despre o serie de lucrari derulate la baraj, inclusiv pentru reabilitarea ecluzei HE Djerdap II si pentru protectia…

- Luni, 17 iulie 2023, cele doua companii energetice implicate in operarea sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier – Hidroelectrica (Romania) și EPS (Serbia), s-au intalnit la București in cadrul prilejuit de cea de-a suta ședința a Comisiei Mixte Romano-Sarbe pentru Porțile de…

- Top 3 tendințe curente globale: Soluții in Cloud, Orchestrare și Creșterea ratei de adopție privind automatizarea; Implicarea AI și ML in automatizare reprezinta o fuziune inevitabila in IT și așteptata de companiile de servicii; Companiile trebuie sa asigure, in continuare, Customer Experience, dar…

- Accederea Bulgariei și Romaniei in Schengen ar putea fi o tema de discuție la reuniunea din octombrie a Consiliului Afacerilor Interne și Justiției (JHA), a declarat luni la o conferința de presa ambasadorul spaniol la București, relateaza Euractiv preluat de Rador. Spațiul Schengen trebuie sa funcționeze…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a transmis vineri ca ambasadorul rus la București, Valeri Kuzmin, „considera inevitabil” scenariul unui conflict militar intre Romania și Republica Moldova, pe de o parte, și Rusia, de cealalta parte. Potrivit Dianei Șoșoaca, reprezentantul Rusiei spune ca cele doua țari sunt…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a intalnit, miercuri, la Bucuresti, cu omologul ucrainean, Mikola Solski, si au discutat din nou despre tranzitul de produse ucrainene catre state terte. S-a convenit realizarea unor informari saptamanale despre cantitatile transmise, astfel incat Romania sa dispuna…

- ”Companiile Transgaz si E.ON Romania au semnat astazi, 20 aprilie, la Bucuresti, un Memorandum de Intelegere prin care isi propun sa colaboreze pentru consolidarea securitatii energetice a Romaniei, prin alinierea si corelarea strategiilor de dezvoltare a infrastructurii de gaze naturale in directia…

- Companiile Transgaz și E.ON Romania au semnat astazi, 20 aprilie, la București, un „Memoran[1]dum de Ințelegere” prin care iși propun sa colaboreze pentru consolidarea securitații energe[1]tice a Romaniei, prin alinierea și corelarea strategiilor de dezvo