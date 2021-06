Companiile E-Distribuţie din România investesc anul acesta 182 milioane de euro în modernizarea şi digitalizarea reţelelor electrice ”Companiile E-Distributie din Romania investesc anul acesta aproximativ 880 milioane de lei, echivalentul a 182 milioane de euro, in modernizarea, digitalizarea si extinderea retelei electrice din Bucuresti si din cele zece judete din tara in care isi desfasoara activitatea. Programele de investitii din acest an au impact direct asupra capacitatii retelei de a distribui energie noilor consumatori si de a imbunatati gestionarea intreruperilor neplanificate, pentru alimentarea in siguranta a clientilor”, a informat compania. Din suma totala a investitiilor programate pentru acest an, 141 milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile E-Distributie din Romania investesc anul acesta aproximativ 880 milioane de lei, echivalentul a 182 milioane de euro, in modernizarea, digitalizarea si extinderea retelei electrice din Bucuresti si din cele zece judete din tara in care isi desfasoara activitatea, potrivit unui comunicat remis,…

- Companiile E-Distributie din Romania investesc anul acesta aproximativ 880 milioane de lei, echivalentul a 182 milioane de euro, in modernizarea, digitalizarea si extinderea retelei electrice din Bucuresti si din cele zece judete din tara in care isi desfasoara activitatea, potrivit unui comunicat,…

- Delgaz Grid, companie membra a Grupului E.ON Romania, va investi in acest an 612 milioane de lei (126 milioane de euro), prioritar pentru modernizarea si extinderea retelelor de distributie a gazelor naturale si energiei electrice, a anuntat marti compania. Astfel, bugetul alocat investitiilor…

- Numarul companiilor romanesti care utilizeaza pietele de capital ramane limitat si este in urma altor tari din regiune precum Cehia, Polonia sau Austria, sustine Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) intr-un raport cu privire la piata de capital din Romania publicat miercuri. Potrivit…

- De asemenea, operatorii retelelor de transport si de distributie a energiei electrice au efectuat in anul 2020 investitii totale in valoare de 1,563 miliarde lei, adica peste 99% fata de valoarea prognozata de 1,572 miliarde lei. "ANRE a aprobat pentru operatorul de transport si sistem si operatorii…

- "Companiile E-Distributie, parte a grupului Enel, lider mondial si pionier in tehnologia contoarelor inteligente, continua procesul de digitalizare a retelei prin instalarea a inca 160.700 de contoare inteligente anul acesta, o investitie ce se ridica la peste 57 de milioane de lei. Astfel, pana la…

- Companiile E-Distributie, parte a grupului Enel, au in plan instalarea a peste 160.700 de contoare inteligente in acest an, depasind in total un milion de astfel de contoare instalate in Romania, potrivit unui comunicat al companiei, remis, luni, AGERPRES. Anul acesta, investitia se ridica la peste…

- "In urma monitorizarii constante pe care ANRE o intreprinde asupra programelor de investitii ale operatorilor retelelor de transport si de distributie a energiei electrice, Autoritatea a constatat ca in anul 2020, s-au efectuat investitii totale in valoare de 1,563 miliarde lei, fata de o valoare prognozata…