- “Consiliul Concurentei a declansat o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii care isi desfasoara activitatea pe piata furnizarii de carte din Romania. Companiile investigate sunt: Editura Vremea, Curtea Veche Publishing, Publica Com, Nemira Publishing House,…

- Vicepresedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege, a transmis la Digi24 ca exista doua proiecte puse in consultare publica pe site-ul institutiei in care sunt prevazute compensatii platite automat de distribuitorii de gaze naturale si de cei de energie electrica catre clienti.

- ”E-Distributie Banat, operator de distributie a energiei electrice parte a grupului Enel, a investit peste 12 milioane de lei pentru modernizarea integrala a statiei Orastie, judetul Hunedoara, prin inlocuirea transformatoarelor, echipamentelor de inalta si de medie tensiune. Investitia face parte dintr-un…

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și reabilitare la rețeaua de distribuție a apei potabile. Chiar daca aceste lucrari creaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor oferite și pentru a asigura…

- Compania condusa de Buffett din 1965 a semnalat totodata increderea miliardarului in viitorul sau, prin rascumpararea unor actiuni in valoare de 6 miliarde de dolari in trimestrul al doilea. Companiile de productie, servicii si comert cu amanuntul ale grupului Berkshire, cu sediul in Omaha, Nebraska,…

- Un nou fenomen in Capitala: trotinete electrice vandalizate sau pur și simplu aruncate in apa. Companiile care inchiriaza au scos pana acum zeci de trotinete din Herastrau sau din raul Dambovița. Mai mult, unele nu sunt recuperate niciodata: cei care le folosesc le distrug sistemele GPS, le vopesc și…

- Achizitia ar fi logica, avand in vedere problemele de productie ale Intel si deficitul de semiconductori la nivel mondial, dar ar fi si mai justificata daca preluarea ar fi urmata de o vanzare mai mare a Intel. Fabricarea cipurilor este costisitoare si dificila, astfel incat majoritatea companiilor…