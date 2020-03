Echipele din companiile E-Distributie continua sa desfasoare activitatile tehnice si operative pentru a asigura continuitatea distributiei de energie electrica in conditii de siguranta, in special pentru institutiile critice, precum spitale si centre de carantina, se mentioneaza intr-un comunicat transmis vineri de E-Distributie.



In cadrul companiilor E-Distributie au fost luate masuri pentru a minimiza disconfortul clientilor ca urmare a lucrarilor programate, acestea fiind reduse la cele care sunt necesare pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si de a alimenta clientii…