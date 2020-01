Stiri pe aceeasi tema

- Companiile de transport aerian din Uniunea Europeana aveau in anul 2017 o flota compusa din 6.711 avioane utilizate pentru transportul de pasageri sau marfa, aproape o cincime din aceasta flota (1.312 avioane sau 20%) era operata de companii cu sediul in Marea Britanie, in timp ce flota aeriana din…

- Companiile de transport aerian din Uniunea Europeana aveau in anul 2017 o flota compusa din 6.711 avioane utilizate pentru transportul de pasageri sau marfa, aproape o cincime din aceasta flota (1.312 avioane sau 20%) era operata de companii cu sediul in Marea Britanie, in timp ce flota aeriana din…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru „comunicatii” (servicii postale si de telefonie si fax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor, arata datele Eurostat , publicate…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru ”comunicatii' (servicii postale si servicii si echipamente de telefonie si telefax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor,…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru "comunicatii" (servicii postale si de telefonie si fax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor, arata datele Eurostat,…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru comunicatii' (servicii postale si servicii si echipamente de telefonie si telefax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor,…

- Doar o cincime dintre romani au facut achizitii online in 2018, fata de o medie de 60% inregistrata in Uniunea Europeana (UE), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Campionii achizitiilor online din UE au fost, anul trecut, locuitorii din Danemarca (84%), Marea…

- Belgia, Olanda si Austria au cei mai fericiti oameni din Uniunea Europeana, la polul opus fiind Letonia, Bulgaria, Croatia, Lituania, Grecia si Romania, arata datele un sondaj Eurostat, citat de Agerpres. Spania este țara cu cei mai mulți oameni care sunt fericiți tot timpul.