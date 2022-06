Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, este introdusa posibilitatea de instituire a unui mecanism de control care sa furnizeze garantii ca persoana juridica asupra careia se aplica sanctiunile nu poate avea acces la fonduri sau resurse economice ale entitatii detinute sau controlate, arata Executivul, intr-un comunicat de presa.…

- Guvernul a aprobat joi Ordonanta de Urgenta pentru completarea OUG nr.202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, prin care companiile din Romania controlate de entitati supuse sanctiunilor introduse impotriva Rusiei, pe fondul situatiei din Ucraina, isi vor putea continua activitatea…

- Companiile din Romania controlate de entitati supuse sanctiunilor introduse impotriva Rusiei, pe fondul situatiei din Ucraina, isi vor putea continua activitatea in tara noastra fara conturi blocate daca vor intra sub un sistem de supraveghere din partea statului, prevede Ordonanta de Urgenta pentru…

- Al doilea om in stat, președintele Senatului, Florin Cițu, susține ideea ca Romania sa furnizeze armament Ucrainei și este de parere ca Rusia ar trebui sancționata mult mai dur decat este in prezent. „40 reprezentanti ai statelor au discutat la baza Ramstein si decizia a fost de a sustine si cu armament…

- „Eu nu sustin acest proiect al USR privind un embargo comercial impotriva Rusiei, eu am spus foarte clar ca sunt adeptul unor sanctiuni foarte dure chiar si in discutiile cu liderul minoritatilor republicane din Congresul american, vreau sanctiuni mai dure impotriva Rusiei, am propus de ceva timp inchiderea…

- Presedintele Klaus Iohannis susține ca in Romania nu va exista „o problema semnificativa” in ceea ce priveste deficitul alimentar, mentionand insa ca, in contextul razboiului din Ucraina, pe plan mondial pot sa apara probleme in aprovizionare. Iohannis a fost intrebat, joi seara, la Bruxelles, ce va…

- „La nivel militar se lucreaza perfect, lucrurile sunt bine puse la punct, ca structura NATO. Romania este intr-o poziție foarte buna. Dar, din pacate, noi ne luptam cu dușmanul din interior, adica cei care fac afaceri cu preferații domnului Putin. Aceștia incearca sa distruga orice fel de construcție…

- Turcia nu se va alatura sancțiunilor pe care unele țari occidentale le-au impus Rusiei in urma „operațiunii speciale” a Moscovei din Ucraina, a declarat duminica, 13 martie, ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu, la un forum diplomatic din Antalya. „Credem ca sancțiunile nu vor rezolva problema”,…