Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din Romania Companiile din Romania au creat peste 10.000 de locuri de munca in Republica Moldova, Bucureștiul fiind principalul partener comercial al țarii, spune secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu R. Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului Romaniei, citat de Ziarulnational.md…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Primaria Municipiului Balți și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, organizeaza, in perioada 01 – 04 octombrie 2024, o misiune economic multisectoriala in Republica Modova, la Balți și Chișinau. Pornind de la premisa ca…

- Preotul Constantin Necula a fost numit recent Consilier Onorific al Secretariatului de Stat al Departamentului pentru relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului Romaniei.Numirea in funcție a fost efectuata prin Ordinul nr.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Primaria Municipiului Balți și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, organizeaza in perioada 01 – 04 octombrie 2024 o misiune economica multisectoriala in Republica Modova, la Balți și Chișinau. Pornind de la premisa ca…

- Dupa o saptamana de neuitat petrecuta pe meleagurile fascinante ale Republicii Moldova, cu revederi emoționante si noi prietenii durabile, s-a incheiat „Tabara de excelența – PUNTE educaționala intre Maramureș-Hincești-Strașeni-Ungheni, ediția 2024”, proiect finanțat de Departamentul pentru Relația…

- Tabara itineranta in Republica Moldova ”PUNTE 2024”, un nou prilej de interconectare intre tineri olimpici din Județul Maramureș și Raioanele Strașeni, Hincești și Ungheni Dupa o saptamana de neuitat petrecuta pe meleagurile fascinante ale Republicii Moldova, cu revederi emoționante si noi prietenii…

- Pe 29 iunie 2024, Consiliul Județean Maramureș, impreuna cu partenerii sai – Consiliul Raional Strașeni, Consiliul Raional Hincești, Consiliul Raional Ungheni și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, a organizat la Chișinau Conferința de deschidere a proiectului „Tabara de excelența – PUNTE educaționala…

- Agenții economici din Republica Moldova pot depune dosarele pentru a participa la ca de-a IV-a ediție a Expoziției „Republica Moldova prezinta” la Brașov, Romania. Evenimentul va avea loc in perioada 28-30 iunie, in Piața Sfatului. Organizatorii așteapta ca la expoziție sa participe in jur de 60 de…