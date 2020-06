Companiile care activeaza in industria ospitalitatii vor fi scutite de la plata impozitului specific pe o perioada de 90 de zile in anul fiscal 2020, potrivit unui proiect de ordonanta publicat de Ministerul Finantelor Publice. Impozitul specific a fost introdus prin Legea 170/2016 (Legea HoReCa), intrata in vigoare in 2017, si se aplica activitatilor hoteliere, de restaurant, bar & cafenele sau catering. Impozitul specific se calculeaza in functie de mai multe variabile, cum ar fi rangul localitatii unde activeaza punctul de lucru, suprafata acestuia, sezonalitatea etc. si se achita semestrial,…