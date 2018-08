Companiile din indicele BET al Bursei si-au anuntat rezultatele financiare: fata de T1, majoritatea marcheaza in primul semestru o incetinire a cresterii si chiar scaderi dramatice de profit in unele cazuri

Stiri pe aceeasi tema

- Biofarm, unul dintre primii producatori romani de medicamente si suplimente alimentare, anunta rezultate inregistrate in primul semestru al 2018. Veniturile din vanzari ale companiei au inregistrat o evolutie pozitiva in primele sase luni ale acestui...

- Companiile romanesti vor putea sa distribuie dividende trimestriale incepand cu anul acesta, fapt care ar putea sa ii convinga pe investitori sa isi mentina plasamentele in actiuni pentru perioade mai lungi de timp, in detrimentul speculatiilor din...

- Guvernul va aloca stimulante financiare intre 65 de lei si 400 de lei celor care alerteaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) ca au vanat sau au gasit pe marginea drumului porci mistreti morti din cauza pestei porcine sau infectati cu acest virus. Banii…

- Menținerea inflației pe o panta ascendenta, va obliga BNR sa opereze noi majorari ale dobânzii sale de politica monetara, care se situeaza în prezent la 2,50%. Majoritatea analiștilor anticipeaza o creștere a ratei-cheie pâna la sfârșitul anului la 3 – 3,5%. Indicele…

- Discuțiile aparute in spațiul public cu privire la Pilonul II de pensii și tensiunile din piețele externe au determinat scaderi ale indicelui principal, in luna mai, conform unor analiști, citați de Bursa de Valori București (BVB).

- In martie, castigul salarial mediu net a crescut cu 15,5%, la 2.704 lei, fata de luna martie a anului trecut, dar cresterea reala a fost de 10,1%. In aprilie, indicele castigului salarial real (castigul salarial in raport cu evolutia preturilor de consum - n.r.) fata de aceeasi luna a anului…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 24 mai 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO joi, 24 mai, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 24 mai 2018: Joker: 28, 41, 42, 17, 43 + 5 Noroc…

- Un studiu, primul de acest fel realizat vreodata, care combina observatii din satelit cu date despre activitatea umana, a aratat unde si de ce apa dulce sufera schimbari. Rezultatele indica mai multi factori, in mare parte fiind vorba de efecte...